Voor het eerst christelijk filmfestival: „Gesprek over film kan geloof verdiepen”

Even wat op Netflix aanzetten en dan met je telefoon in de hand de film half volgen. Die neiging hebben veel mensen in dit streamingstijdperk volgens Jort van Slooten. Jammer, vindt de filmjournalist van het Nederlands Dagblad, „want je kunt zoveel meer uit een film halen door erover in gesprek te gaan”.

Dat gebeurt dan ook, komend weekend op het christelijk filmfestival in de Edese bioscoop Pathé. Op het programma staan nagesprekken met filmmakers of experts. Zo blikken ChristenUnie-Tweede Kamerlid Don Ceder en SGP’er en marineofficier Mark Brouwer terug op de film Hacksaw Ridge, die het waargebeurde verhaal laat zien van een christelijke militair die het leven van tientallen soldaten redt, zonder een wapen aan te raken.

Rond het thema Geloof onder vuur worden nog drie films vertoond. Over de Duitse theoloog Bonhoeffer en over een Oekraïense voorganger die vrijwillig naar het front vertrekt. „De hoofdpersonen maken volledig andere keuzes dan hun omgeving op basis van hun geloof”, zegt Van Slooten. „Met de actuele oorlogsdreiging is het des te belangrijker dat je als christen reflecteert op de vraag: wat zou ik doen?”

Hoe kwam u op het idee voor een christelijk filmfestival?

„Dat begon met een LinkedIn-bericht van een ND-lezer. Hij speelde al een tijdje met het idee om eens een filmfestival te organiseren waar je het over geloof en film kunt hebben. Ik vond het een goed plan, want ik zie dat er in christelijk Nederland weinig gedaan wordt met het medium film. Ik houd zelf weleens filmavonden in mijn kerk. Heel waardevol. Na een film over alcoholmisbruik had ik ineens een persoonlijk gesprek met een gemeentelid over de rol van alcohol in zijn leven. Zo wordt doorgaans niet naar films gekeken.”

Van Slooten. beeld Nederlands Dagblad

Op basis waarvan bepalen jullie welke films er draaien?

„Een film moet aan een kwaliteitsstandaard voldoen. Zonder een boodschap die aantrekkelijk verteld wordt, is er niet veel om het over te hebben. Het wordt pas interessant als je moet nadenken: hoe verhoud ik me tot deze film? We kozen voor films die schuren en ingewikkelde gesprekken over kerkverlating niet uit de weg gaan, maar ook voor films die je als christen inspireren. Ik spreek liever niet over christelijke films, maar over films die relevant zijn voor een christelijk publiek.”

Een van de doelen van het filmfestival is het stimuleren van geloofsverdieping. Hoe kan een film je geloof verdiepen?

„Door gesprekken op gang te brengen. Ik geloof dat film, net als andere vormen van kunst, een manier kan zijn om God te ontmoeten. In The Chosen, een dramaserie over het leven van Jezus, zie je bijvoorbeeld hoe Jezus Zijn preken aan het oefenen is. Daar had ik zelf nog nooit over nagedacht. Zo’n scène leert mij met nieuwe ogen naar de Bijbel kijken.”

Sommige christenen zullen er juist moeite mee hebben dat filmmakers dingen tonen die niet in de Bijbel staan.

„Ik zie dat als vorm van interpretatie. Film is ook nooit een vervanging van, maar altijd een aanvulling op. Zo zien veel mensen het ook. Data van de Bijbelapp laten zien dat na een aflevering van The Chosen mensen massaal de vertoonde passages uit het Evangelie lezen.”

De film Hacksaw Ridge bevat geweld en grof taalgebruik. Staat dat niet haaks op geloofsverdieping?

„We leven in een gebroken wereld waarin dit realiteit is. Als je de lelijke en smerige kanten afzwakt of buiten beeld houdt, wekt dat de suggestie dat oorlog niet zo erg of alleen maar heroïsch is. Juist de realiteit maakt het des te indrukwekkender dat de hoofdpersoon er radicaal voor kiest om Jezus te volgen te midden van een hel op aarde.

We laten geen films zien waarin aan de lopende band gevloekt wordt. Maar ik zou het zonde vinden om op basis van één vloek een hele film af te schrijven. Natuurlijk heb ik er respect voor als iemand om die reden niet wil kijken. Maar voor ons is dat geen reden zo’n film niet te vertonen. Een film is een oefening voor het echte leven. In Pinksterprins scheldt iemand een straatevangelist uit. Dan kun je je als kijker afvragen: hoe zou ik gereageerd hebben?”

Organisatoren willen het christelijk filmfestival jaarlijks laten terugkeren. beeld ANP, Lex van Lieshout

Blijft het bij één weekend of hebben jullie meer plannen?

„Onze wens is een jaarlijks festival. Ook zullen we ons beraden op activiteiten in de rest van het jaar. Voor vrijdag en zaterdag zijn al 1500 tickets verkocht. Voor een startend festival zonder naamsbekendheid vind ik dat een mooie score.”