Commissie-stiekem neemt ‘verdere stappen’ na lekken

Een woordvoerder van de Kamer verwijst naar de voorzitter van de CIVD, Geert Wilders (PVV). Die laat op zijn beurt weten niets meer te kunnen zeggen dan in het zeer summiere persbericht staat.

In de CIVD zitten de fractievoorzitters van de grootste partijen in de Tweede Kamer. Zij overleggen over het beleid van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Het werk van de commissie is geheim.

In 2014 werd voor het laatst aangifte gedaan wegens lekken uit de CIVD. Een speciale commissie van de Tweede Kamer vond geen bewijs voor opzettelijk lekken.