Canada komt met heffing van 25 procent op auto’s uit VS

De heffingen die Carney aankondigde zijn hetzelfde opgezet als die van de VS. Zo gelden de importbelastingen alleen voor auto’s die niet voldoen aan de afspraken van het vrijhandelsverdrag tussen Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Ook worden alleen de niet-Canadese onderdelen van auto’s belast.

Canada kreeg woensdag niet te maken met nieuwe ‘wederkerige’ importheffingen die Trump vrijwel alle handelspartners van de VS oplegde. Maar de eerder aangekondigde heffingen op auto’s van buiten de VS traden donderdag ook in werking. Canada reageert daar nu op.

Voor Noord-Amerikaanse autofabrikanten levert het handelsconflict problemen op. De Amerikaanse en Canadese auto-industrieën zijn sterk met elkaar verweven.