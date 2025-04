Jildou van der Bijl en Michiel Couzy hoofdredacteuren Het Parool

Jildou van der Bijl en Michiel Couzy zijn de nieuwe hoofdredacteuren van Het Parool. Dat heeft de Amsterdamse krant bekendgemaakt. Van der Bijl komt bij de LINDA. vandaan, waar ze zeventien jaar hoofdredacteur was. Couzy was sinds vier jaar adjunct-hoofdredacteur van Het Parool. De redactie van de krant mocht donderdag na de voordracht van de kandidaten stemmen en stemde met „overtuigende meerderheid” in.