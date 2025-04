Gemeente Ede: kom niet naar brand

De gemeente Ede roept mensen op om niet naar de grote natuurbrand te komen die ten noorden van de Gelderse plaats woedt. Volgens de gemeente is het erg druk op de N224, de provinciale weg langs de nabijgelegen Ginkelse Heide. De N304 tussen Ede en Apeldoorn, die vlak langs het gebied loopt waar de brand woedt, is in beide richtingen afgesloten.