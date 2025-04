CPNB: meer fysieke boeken verkocht tijdens Boekenweek

Eveline Aendekerk, directeur van de CPNB, spreekt van een Boekenweek „om niet snel te vergeten”. „De Boekenweek is een typisch Nederlandse traditie die nog altijd staat als een huis. Het succes is niet aan één iemand of onderdeel toe te schrijven, maar is echt een collectieve prestatie van formaat. Dat juist in deze week, met het thema Je moerstaal, de Nederlandstalige boeken substantieel méér werden verkocht, is een mooie opsteker voor onze taal en cultuur.”

De Boekenweek vond dit jaar voor de negentigste keer plaats en was drie dagen langer dan gebruikelijk: van 12 tot en met 23 maart. CPNB wilde de campagne daarmee impactvoller maken. Dat is volgens de boekenkoepel gelukt. „De verkoop heeft zich niet over een langere periode ‘gespreid’ om rondom hetzelfde niveau uit te komen als de voorgaande paar jaar, maar komt netto hoger uit.”

Volgend jaar is de Boekenweek waarschijnlijk weer twaalf dagen lang.