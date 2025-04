Het Financieele Dagblad: Datalek Panama Papers levert Nederlandse overheid 33 miljoen op

De Panama Papers omvatten 12 miljoen gelekte documenten van de in Panama gevestigde juridisch dienstverlener Mossack Fonseca. Dat kantoor hielp jarenlang honderdduizenden brievenbusfirma’s op te zetten in belastingparadijzen voor klanten wereldwijd, ook voor Nederlanders. Veel van deze constructies waren bedoeld om vermogen buiten het zicht van de fiscus te houden.

De gehele dataset kwam via een nog steeds onbekende klokkenluider in handen van het internationale journalistenconsortium ICIJ, dat in april 2016 samen met meer dan honderd mediapartners wereldwijd publiceerde over de gelekte stukken. In Nederland waren het FD en Trouw bij het onderzoek betrokken.