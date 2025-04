Kosten dierenarts vooral bij spoed hard gestegen

Verantwoordelijk staatssecretaris Jean Rummenie wil dat mensen met huisdieren beter inzicht krijgen in de prijs van een bezoek aan de dierenarts, ook als er spoed bij is. De beroepsvereniging voor dierenartsen ziet ook de urgentie van meer transparantie van de prijzen en denkt samen met de BBB-bewindsman na over een plan om dit mogelijk te maken.

Ook heeft de staatssecretaris de Autoriteit Consument en Markt opdracht gegeven om te kijken naar de marktwerking in de sector. De afgelopen jaren nam het aantal grote ketens toe, waardoor de keuze voor huisdierbaasjes afneemt.