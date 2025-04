Commissie die aanval op Hawija onderzocht scherpt conclusies aan

De commissie concludeert na het zien van de beelden dat de Nederlandse detachementscommandant na de aanval in zijn rapport had moeten vermelden dat er vermoedelijk burgerslachtoffers waren gevallen bij de aanval van begin juni 2015. De beelden tonen zwaar getroffen woonwijken, schrijft voorzitter Winnie Sorgdrager van de commissie aan minister Ruben Brekelmans (Defensie).

Ook denkt de commissie nu dat het Openbaar Ministerie „direct een onderzoek had ingesteld” als de detachementscommandant zijn rapport „naar waarheid had opgemaakt”. Bij de aanval kwamen zeker zeventig burgers om. De commissie oordeelt verder dat het ministerie haar „onjuist” heeft geïnformeerd over de beelden.