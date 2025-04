Economen ING: trans-Atlantische relatie is definitief veranderd

De precieze impact vinden de economen nog wel lastig te becijferen, waarbij ze erop wijzen dat Trump met al zijn heffingen in feite de tariefniveaus van de jaren dertig van de vorige eeuw weer heeft teruggebracht in de wereld. „Tarieven van 20 procent zouden de komende twee jaar 0,3 procentpunt van de economische groei in de eurozone kunnen afschaven als we ons alleen richten op de directe en indirecte handelsimpact”, geven ze aan.

„Maar er is meer dan alleen de directe impact. Denk aan de secundaire effecten die deze tarieven nu al hebben op het vertrouwen van Europese consumenten en bedrijven. Het is waarschijnlijk dat consumptie en investeringen worden afgeremd.” Voorlopig verlaagt ING zijn groeiraming voor de eurozone voor dit jaar naar 0,6 procent. Dit was 0,7 procent. Voor 2026 gaat de prognose naar 1 procent, van 1,4 procent.

Het inschatten van de impact op de inflatie is volgens de economen net zo ingewikkeld, aangezien dit ook zal afhangen van de reactie van de Europese Unie. „Ervan uitgaande dat de EU enigszins vergeldt, zal de inflatie in Europa ook toenemen. Tegelijkertijd kunnen de Amerikaanse tarieven echter bijdragen aan de reeds hoge voorraadniveaus en lage capaciteitsbenutting.” Dat laatste kan volgens de economen juist voor een afname van de prijsstijgingen zorgen.