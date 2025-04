Lespakket stimuleert kinderen te bidden voor Noord-Korea

Docenten die op een reformatorische of christelijke basisschool graag aandacht zouden willen besteden aan de zwaar vervolgde kerk in Noord-Korea, kunnen vanaf nu snel en eenvoudig aan de slag. Met behulp van een recent ontwikkeld, driedelig lespakket kan de thematiek op een toegankelijke wijze bij leerlingen uit de groepen zeven en acht gebracht worden. Het lespakket is ontwikkeld door het deputaatschap tot hulpverlening in Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten, in samenwerking met het Ds. G.H. Kerstenonderwijscentrum (KOC), vertelt André Kroneman, bureaumanager van genoemd deputaatschap. „Het initiatief is genomen vanuit een interkerkelijke werkgroep.”

Wat is het belangrijkste doel van dit lespakket?

„Kinderen van de basisschoolleeftijd laten zien hoe bevoorrecht wij in Nederland zijn dat we in vrede en vrijheid kunnen opgroeien, naar de kerk kunnen gaan en ervoor uit kunnen komen dat we christen zijn. We willen de vervolgde kerk in Noord-Korea onder hun aandacht brengen, zodat ook kinderen met deze christenen, die niet zelden in verschrikkelijke strafkampen verblijven, kunnen meeleven en voor hen kunnen bidden.”

Wat houdt het lespakket in?

„Het is opgebouwd uit drie delen of enveloppen. Het eerste deel, getiteld ”Het land van licht en duisternis”, bevat een algemene, eerste kennismaking met Noord-Korea. We schetsen hoe de politieke leiders het land voorspiegelen als een soort paradijs, terwijl er zo veel donkerheid en ellende heerst. Het tweede deel heet ”Het meest godsdienstige land”. Hierin laten we onder meer zien dat het communisme, met zijn aanbidding van leiders, ten diepste iets afgodisch is. Het derde deel heet ”Uw Koninkrijk kome”. Daarin gaan we dieper in op de ontwikkeling van de ondergrondse kerk en op Bijbelsmokkel, maar ook op wat de gevolgen zijn als je opgepakt wordt.”

Hoe maakten jullie het aantrekkelijk voor kinderen?

„In de drie lesdelen neemt een fictief persoon, het Koreaanse meisje Ji-Woo, de Nederlandse kinderen mee op reis door haar land. Zij heeft ook een geheim, dat ze pas in de laatste les meedeelt en dat te maken heeft met een klein, zwart boekje. Er zit een powerpoint in, die je met een link kunt openen, waarin ook korte filmpjes zijn opgenomen.

Het lespakket bevat ook werkvormen en puzzels. Zo kunnen kinderen spelenderwijs ontdekken wat arirang is, een typisch Koreaanse cultuurvorm waarbij mensen borden in de lucht moeten houden waardoor je als het ware een groot pixelspel van kleuren te zien krijgt.”

Docenten worden soms moe van al die lespakketten…

„Dat weten we. Daarom hebben we ze het heel gemakkelijk gemaakt. Dit lespakket is laagdrempelig en vereist van de docent weinig of geen voorbereiding. Verder is het opgebouwd uit modules, waardoor je de lessen korter of langer kunt maken, al naargelang de hoeveelheid tijd die je eraan wilt besteden. In principe staat voor elke les een uur.”

Wat kunnen kinderen er uiteindelijk mee?

„We willen bij de christelijk jeugd als het ware een appel neerleggen. Zo van: wat kun jij nu betekenen voor deze vervolgde christenen, onder wie ook leeftijdsgenoten van jou? En dan kom je natuurlijk uit bij het gebed als een krachtig wapen. Waarbij we duidelijk maken dat het niet primair gaat om een gebed om bevrijding, maar om een gebed om volharding. Dat is het voornaamste wat deze christenen ons steeds weer vragen.”

