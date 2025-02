Noord-Korea sloopt centrum voor hereniging gescheiden families

Seoul omschrijft de ontmanteling van het gebouw net over de grens als „onmenselijk” en roept Pyongyang op ermee te stoppen. Het pand in het Mount Kumgang-resort werd in 2008 gebouwd met Zuid-Koreaanse financiering. Het bestaat uit onder meer een evenementenzaal en ruim tweehonderd gastenkamers.

Het noordelijke en zuidelijke deel van het Koreaanse schiereiland werden in de jaren vijftig zeer streng van elkaar gescheiden als gevolg van de Koreaanse Oorlog, die officieel nog niet is beëindigd. Sinds 1985 vonden zo nu en dan emotionele herenigingen plaats tussen familieleden uit het noorden en zuiden. De recentste familiereünies vonden plaats in augustus 2018. Daarna vonden ze niet meer plaats door spanningen in de relatie tussen Noord- en Zuid-Korea.

De toekomst van de familiereünies wordt steeds onzekerder, terwijl de groep getroffenen kleiner wordt. Sinds 1988 hebben meer dan 130.000 Zuid-Koreanen zich gemeld voor herenigingen met familie in het noorden. Daarvan zijn er nog iets minder dan 37.000 in leven. Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap meldt dat veel mensen door ouderdom zijn overleden zonder hun familieleden in het geïsoleerde Noord-Korea ooit opnieuw te hebben gezien.

De band tussen de Korea’s is de afgelopen jaren flink verslechterd. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un verklaarde Zuid-Korea vorig jaar tot „de nummer 1 vijand” en zei ook dat zijn regime niet langer streeft naar eenwording. In 2020 werd al een kantoor voor overleg met Zuid-Korea opgeblazen. Afgelopen jaar volgden delen van spoorwegen en wegen die naar het zuiden leiden.