Vervolging van christenen stijgt opnieuw: 380 miljoen slachtoffers wereldwijd

Volgens cijfers van Open Doors worden wereldwijd 380 miljoen christenen zwaar vervolgd vanwege hun geloof, tegenover 365 miljoen een jaar eerder. „Dat aantal overweldigt me”, zegt directeur Maarten Dees. De organisatie uit Ermelo publiceerde woensdag de jaarlijkse Ranglijst Christenvervolging, een overzicht van vijftig landen waar christenen het hevigst vervolgd worden. De lijst laat „een wereld van lijden zien”, aldus Dees.

Kirgizië is de snelste stijger en tevens nieuwkomer op de lijst, die ook dit jaar weer wordt aangevoerd door Noord-Korea. Kirgizië steeg niet minder dan 14 plaatsen en staat nu op de 47e positie. Deze sterke stijging is het gevolg van een aanzienlijke toename van geweld tegen kerken – variërend van vandalisme tot invallen tijdens kerkdiensten, stelt Open Doors.

De situatie in Kirgizië weerspiegelt een bredere trend in Centraal-Azië, waar de opkomst van autoritaire regimes opvallend is. Volgens Open Doors handhaven deze regimes hun macht met harde hand en laten zij geen ruimte voor andersdenkenden of andersgelovigen. Ook ervaren christenen druk vanuit de islam, de overheersende religie in deze landen. Kazachstan steeg van plek 47 naar 38, terwijl Tadzjikistan (+7 plekken) de 39e plaats inneemt.

Ondergronds

Het geweld in de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara blijft voor Open Doors een groot punt van zorg. Van de vijftien landen in deze regio hebben er dertien extreem hoge geweldsscores. Nigeria is nog steeds het meest gewelddadige land voor christenen, stelt de organisatie. Hoewel het aantal dodelijke slachtoffers iets daalde van bijna 5000 naar 4476, is het aantal geweldsincidenten juist toegenomen. Na Nigeria vallen de meeste dodelijke slachtoffers in Congo, Burkina Faso en Kameroen.

Het aantal aanvallen op kerken en christelijke instellingen nam met 50 procent af, vooral dankzij minder incidenten in China. Tijdens de vorige onderzoeksperiode werden daar nog veel kruisen van kerken gehaald en gebouwen vernield. Volgens Open Doors zijn de genoemde cijfers aan de zeer voorzichtige kant. Veel incidenten vallen buiten het gezichtsveld van de organisatie.

In landen als Algerije, Libië, Syrië, Afghanistan en China verdwijnen kerken of worden zij gedwongen ondergronds te opereren. In Algerije zijn bijna alle protestantse kerkgebouwen gesloten. De christelijke gemeenschap in Libië leeft voortdurend in angst voor geweld en arrestaties. In Afghanistan heeft het talibanbewind de christenen verder geïsoleerd.

„In Colombia en Vietnam gaat het niet veel beter; het gaat wat minder slecht” - Open Doors

Minder slecht

In diverse landen op de lijst woedt een burgeroorlog, zoals Sudan, Jemen en Myanmar. Het overgrote deel van de bevolking is slachtoffer van de strijd. Christenen –evenals andere minderheden– bevinden zich in deze situaties vaak in een kwetsbare positie. Ze raken klem tussen de strijdende partijen of worden ten onrechte geassocieerd met een van hen. De burgeroorlog geeft vervolgers vrij spel.

Volgens Open Doors is er dit jaar nauwelijks goed nieuws te melden. Twee landen op de ranglijst zijn opvallend gedaald: Colombia van plek 34 naar 46 en Vietnam van plek 35 naar 44. „Niet dat het nu zoveel beter gaat in die landen; we zeggen liever: het gaat wat minder slecht”, licht de organisatie toe. Extreem geweld tegen christenen in Indonesië is afgenomen. Daarmee is het land buiten de top 50 beland.