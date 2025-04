Meer zorgaanbieders gaan informatie over acute zorgplekken delen

Binnenland

Mensen die acute zorg nodig hebben, moeten in de toekomst zo snel mogelijk naar de zorginstelling worden gebracht waar ze op dat moment passende zorg kunnen krijgen. Daarvoor is het nodig dat alle aanbieders van dringende zorg snel informatie over hun beschikbare capaciteit met elkaar delen, meldde zorgminister Fleur Agema (PVV) aan de Tweede Kamer. Als regionale proefprojecten goed uitpakken, moeten eind 2027 alle aanbieders van spoedzorg automatisch zulke urgente gegevens met elkaar uitwisselen.