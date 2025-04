Brandbrief van vier grote steden om financieel tekort inburgering

Dat schrijven de wethouders die in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht verantwoordelijk zijn voor de inburgering in een brandbrief aan minister Judith Uitermark en staatssecretaris Ingrid Coenradie. Sinds begin 2022 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het inburgeringsproces, waar onder meer begeleiding bij het zoeken naar werk en een passende taalopleiding valt. Afgesproken was dat daarvoor voldoende geld zou komen vanuit het Rijk, maar dat gebeurt niet.

In 2023 en 2024 begeleidden over het hele land gemeenten jaarlijks ruim 36.000 inburgeraars. Dat is bijna een verdubbeling van het aantal dat werd verwacht bij het ingaan van de wet. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kaartte in november al aan dat zeker evenveel mensen in 2025 en 2026 moeten worden begeleid. Daarvoor zou er landelijk 100 miljoen euro extra nodig zijn.

De vier grote steden benadrukken nogmaals bij de minister en staatssecretaris dat gemeenten niet zelf moeten „opdraaien” voor de kosten om de wettelijke inburgeringstaak uit te kunnen voeren. „Kabinet, kom zo snel mogelijk de gemaakte afspraken na”, schrijven de wethouders die „op korte termijn” met de twee politici in gesprek willen.