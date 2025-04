Poolse defensieminister: speel EU en NAVO niet tegen elkaar uit

„Meer uitgaven door de Unie betekent een sterkere NAVO. Meer bewapening in Europa betekent sterkere nationale legers met de beste uitrusting. Meer afsluiting van de oostgrens van de EU betekent meer en betere bescherming voor de oostflank van de NAVO.”

De defensieministers spreken woensdag en donderdag onder meer over het Witboek van de Europese Commissie. Daarin staat wat de EU-lidstaten moeten doen om een sterke defensie-industrie op te bouwen en kritische tekorten in militair materieel weg te werken. Daarvoor is de komende vier jaar een investering nodig van 800 miljard euro.

Net als Eurocommissaris Andrius Kubilius (Defensie) riep Kosiniak-Kamysz de ministers op vaart te maken met de uitvoering van het voorstel. Samen meer defensiematerieel produceren is volgens hem „hard nodig. Europa heeft vandaag de dag niet de capaciteit om munitie en wapens te produceren die de veiligheid van Europa garandeert.”

De oostflank van de NAVO en de grens met Rusland en Belarus moeten worden versterkt en geïntegreerd met de Baltische verdedigingslinie en fortificaties langs de Fins-Russische grens, vindt de Poolse minister. „Dit zou een echte barrière vormen, met verschillende soorten versterkingen en drone- en antidronesystemen.”