Bijna 185.000 illegale vapes ontdekt in eerste kwartaal

In Barendrecht vond de NVWA meer dan 42.000 verboden vapes in een opslagruimte. Ergens in Noord-Holland zijn meer dan 27.000 illegale elektronische sigaretten aangetroffen in een loods. Inspecteurs waren die op het spoor gekomen na controles bij een aantal winkels.

Hoe hoog de boetes zijn, heeft de NVWA niet bekendgemaakt, maar de bedragen kunnen oplopen tot 22.500 euro als iemand meerdere keren in de fout gaat.

Elektronische sigaretten mogen alleen naar tabak smaken. Andere smaakjes zijn verboden, om te voorkomen dat jongeren door de zoetigheid worden verleid te gaan roken.