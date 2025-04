Taiwan meldt Chinese oefeningen met echte munitie op zee

Buitenland

China zet de grote militaire oefeningen in wateren bij Taiwan voort met onder meer echte munitie op de Oost-Chinese Zee. Volgens Taiwan escaleert China hiermee de situatie en oefenen de strijdkrachten van dat land met langeafstandswapens met precisieaanvallen op havens en energiefaciliteiten. Maar geen van de oefeningen met echte munitie is in de buurt van het eiland Taiwan, aldus Taipei.