A28 bij Zwolle dicht om slachtafval

Binnenland

Op de A28 bij Zwolle heeft een vrachtwagen slachtafval verloren over de hele breedte van de rijbaan. De weg is vanaf afrit Zwolle Centrum in noordelijke richting dicht voor het opruimen van de troep. Rijkswaterstaat deelt een foto waarop te zien is hoe breed het slachtafval over de weg verspreid ligt.