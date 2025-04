Een tweede Amerikaans vliegdekschip naar Midden-Oosten

De versterkingen worden doorgevoerd in een periode dat de Amerikaanse aanvallen op de Houthi’s in Jemen zijn toegenomen. Het doel van de Amerikanen is om de scheepvaart in het gebied weer veilig te maken. De Houthi’s hebben herhaaldelijk verklaard dat ze schepen in de Rode Zee en de Golf van Aden zullen aanvallen, zolang Israël aanvallen op Palestijnen uitvoert.

President Donald Trump verklaarde dat de Houthi’s moeten ophouden: „Stop met aanvallen op Amerikaanse schepen en wij zullen ook ophouden met schieten op jullie. Anders zijn we nog maar net begonnen en moet de echte pijn nog komen, voor de Houthi’s en voor hun sponsors in Iran.”

De Houthi’s maakten dinsdag bekend dat door vermoedelijk Amerikaanse aanvallen drie mensen om het leven zijn gekomen en twee gewond zijn geraakt in Hodeida, aan de Rode Zeekust in Jemen.