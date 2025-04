„Doordat ik aandelen bezit, voel ik me werknemer én ondernemer”

Managementassistente Myrthe Peper ziet vooral voordelen. In februari 2023 bood haar werkgever P2 Proces- en projectmanagers haar aan om om certificaten te kopen. Daarmee kon ze deels eigenaar van de onderneming uit Utrecht worden. Ze werkte er toen een jaar.

Lang hoefde ze niet over het aanbod na te denken. „Ik liep al een tijdje rond met het idee om te gaan beleggen, maar had nog geen organisatie of bank gevonden waarmee ik in zee wilde gaan. In P2 kreeg ik al snel veel vertrouwen. Dat heeft te maken met de transparante organisatie en ook met mijn gepassioneerde collega’s.”

Enthousiasme

Als Peper over haar werkgever spreekt, doet ze dat vol enthousiasme. „P2 is een fijn bedrijf, dat tal van projecten begeleidt, onder meer als het gaat om het inrichten van leefgebieden. Bijzonder daarbij is dat we niet alleen advies geven, maar ons ook met de uitvoering bezig houden. Dat doen we voor provincies, zoals Gelderland en Noord-Holland, grote steden, waaronder Leiden en Nijmegen, en voor waterschappen en bedrijven.”

Managementassistente Myrthe Peper. beeld Myrthe Peper

En van die onderneming is ze dus deels eigenaar. Wat is daar mooi aan? Peper ziet meerdere voordelen. „Zo word ik goed op de hoogte gehouden van wat er binnen het bedrijf speelt. Heel breed: ik heb inzicht in de uitdagingen en kansen die we krijgen, maar ook in de financiële situatie. Regelmatig worden er vragenuurtjes en workshops georganiseerd, waarin het onder meer over de begroting en de jaarrekening gaat. Kennis zorgt voor betrokkenheid. Samen zijn we ervoor verantwoordelijk dat ons bedrijf gezond blijft.”

Meerderheid

Minstens zo fijn vindt ze het dat besluiten bij P2 niet door een of enkele personen worden genomen en zelfs niet door een managementteam. „Bij ons moet de meerderheid van degenen die certificaten bezitten beslissingen goedkeuren. Daarbij gaat het om ongeveer twee derde van de medewerkers.”

Het betreft mensen in allerlei functies. Pepers taken zijn vooral ondersteunend. „Met vier collega’s zit ik in een team dat zo’n zeventig proces- en projectmanagers ondersteunt. Daarbij gaat het van agendabeheer tot het organiseren van evenementen. Heel breed dus.”

Heeft het mede-eigenaar zijn van het bedrijf ook nadelen? Daar moet de managementassistente even over nadenken. „De aanschaf van de certificaten was niet goedkoop. Voordat ik bij P2 kwam werken, was ik mede-eigenaar van een restaurant. Doordat we dat verkochten, had ik geld beschikbaar om me in te kopen. Niet iedereen zal dat kunnen. Collega’s zouden daardoor ongelijkheid kunnen ervaren, maar ik merk niet dat dat probleem speelt.”

Andere baan

Peper voelt zich dus heel betrokken bij haar werkgever. Een andere baan is daarom geen optie? Dat gaat haar te ver. „Het bezitten van aandelen is voor mij geen reden om te blijven. Zodra ik mijn werk niet langer leuk vind én geen andere kansen binnen P2 krijg, ga ik op zoek naar iets anders. Maar dat zie ik niet snel gebeuren.”

Mocht ze uit dienst gaan, dan is ze verplicht om haar certificaten aan het bedrijf terug te verkopen. „Maar dat speelt dus helemaal niet. Ik heb het erg naar mijn zin; ik voel me werknemer én ondernemer.”