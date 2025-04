Prettigere jaarwisseling door verbod op vuurwerk, zegt VNG

Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor een landelijk en algemeen vuurwerkverbod. In de afgelopen dagen zijn de coalitiepartijen VVD en NSC overstag gegaan.

De VNG had dinsdagochtend, voor de beslissing van NSC, al laten weten dat gemeenten niet tegen een vuurwerkverbod zijn. Ze willen dan wel de middelen krijgen om te handhaven. Ook willen ze de regels kunnen uitleggen aan burgers. Verder vinden gemeenten het belangrijk dat een verbod wordt afgestemd met andere landen.