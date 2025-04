Van der Plas hekelt gedrag Faber, maar wil haar niet wegsturen

Faber krijgt zware kritiek omdat zij weigerde haar handtekening te zetten onder de voordracht voor een koninklijke onderscheiding van vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de opvang van vluchtelingen. Doorgaans is dat slechts een formaliteit. Van der Plas noemde de weigering van Faber eerder „dieptriest” en blijft daarbij.

„Ik vind het gewoon niet oké wat er is gebeurd”, aldus Van der Plas. Lintjes worden uitgedeeld om vrijwilligers te eren die zich belangeloos inzetten voor de samenleving, benadrukt zij. „En nu wordt er een heel politiek spel van gemaakt. Dat raakt mij gewoon heel diep.”

Inmiddels is duidelijk dat de lintjes gewoon worden uitgereikt. De partijloze premier Dick Schoof en NSC-minister Judith Uitermark tekenen in Fabers plaats. Faber zei in het vragenuur dat zij dit accepteert, maar wekte verbazing en irritatie in de Kamer door ook te zeggen dat zij nog steeds achter haar besluit staat om zelf niet te tekenen.

De asielminister antwoordde op iedere kritische vraag dat zij nu eenmaal de asielinstroom drastisch wil verlagen en daarom een signaal wilde afgeven door de voordrachten niet te tekenen. Daarmee wekte zij zo veel woede bij de oppositie, dat meerdere partijen woensdagochtend in een ingelast debat de vertrouwensvraag aan de orde willen stellen.