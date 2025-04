NSC steunt minister Faber ‘vooralsnog wel’, zegt Van Vroonhoven

Maandag werd duidelijk dat Schoof en Uitermark zullen tekenen voor de lintjes. Oppositiepartijen als D66 en GroenLinks-PvdA vinden dat het kabinet hiermee niet met één mond spreekt.

Ook Van Vroonhoven is „nog niet helemaal overtuigd”. Als die eenheid er niet is „dan hebben we een echt probleem”, volgens het NSC-Kamerlid. Ze reageerde niet vol overtuiging op de vraag van een journalist of ze nog achter Faber stond. „Het is niet dat we haar niet steunen”, antwoordde ze aanvankelijk.