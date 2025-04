Hongarije en Servië gaan militair nauwer samenwerken

De Servische president Aleksandar Vucic was bij de ondertekening aanwezig. Hij zei tegen de regeringsgezinde nieuwssite Politika.rs dat het doel is dat de landen een militair verbond gaan vormen.

Deze overeenkomst leidt er vooral toe dat de landen veel meer gezamenlijke oefeningen gaan doen: 79 keer per jaar, tegenover 48 keer nu. Ook wordt gekeken naar afspraken over de aankoop van wapens. Media meldden eerder dat Hongarije vooral oude wapens wil verkopen aan Servië.

De twee landen werkten al langer samen. Voor Servië is Hongarije de belangrijkste militaire partner in de regio. Andersom is Servië voor Hongarije de belangrijkste militaire bondgenoot die geen lid is van de NAVO of de Europese Unie.

Zowel Vucic als de Hongaarse premier Viktor Orbán onderhoudt goede banden met Rusland. Beide leiders zijn ook vaker gebotst met EU-landen.