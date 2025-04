VeiligheidNL: verbod effectiefst om vuurwerkletsel te voorkomen

De organisatie reageert daarmee op de beslissing van NSC om zich te scharen bij de voorstanders van een vuurwerkverbod voor consumenten, zoals eerder dinsdag werd bekendgemaakt. Daarmee tekent zich een meerderheid af in de Tweede Kamer voor zo’n verbod.

VeiligheidNL wijst erop dat het aantal letsels in coronatijd, toen er vanwege het virus geen vuurwerk werd afgestoken, fors lager lag. „De meeste impact werd bereikt toen bij de jaarwisseling van 2020-2021 ook in omringende landen een afsteekverbod gold. De door gemeenten voorgestelde afstemming met andere landen is daarom verstandig”, aldus de organisatie.