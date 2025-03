Surinaamse politicus voert campagne met Bijbel in de hand

Met zijn paasboodschap van twee jaar geleden stootte president Chandrikapersad Santokhi veel christenen voor het hoofd. „Vrijdag gedenken we dat Jezus Christus onschuldig werd gekruisigd. Kwaadwillenden hebben misinformatie en nepnieuws verspreid over Christus en Hem onschuldig laten sterven”, sprak hij.

Santokhi trok de vergelijking met de huidige tijd waarin „veel misinformatie en nepnieuws op sociale media wordt verspreid om onrust te stichten en goede voornemens te laten mislukken”. De president zei dit naar aanleiding van de kritiek die zijn regering over zich heen kreeg bij de aanpak van de financiële en economische crisis waar het land nog steeds mee kampt.

Dat hij de dood van Jezus Christus koppelde aan het hedendaagse verschijnsel nepnieuws, vinden velen misplaatst. „Laat hij zijn mond houden en niets zeggen over de Bijbel”, reageerde oud-justitieminister Jennifer van Dijk-Silos. „Zeker niet over zoiets heiligs als sterven aan het kruis en Zijn bloed opofferen voor de mensheid. Hij moet daarmee ophouden, want een keer geeft een christen hem daarvoor twee wangklappen.”

Hindoe

Dergelijke gevoelige discussies zouden enkele jaren geleden nog resoluut de kop worden ingedrukt in het multireligieuze Suriname. Vooral politici proberen tegenwoordig steeds vaker een slaatje te slaan uit het geloof van kiezers, waarbij christenen –verreweg de grootste groep– een aantrekkelijk doelwit zijn. Dat je als politicus een ander geloof aanhangt en geen affiniteit met andere religies hebt, deert politici niet. Zoals Santokhi die overtuigd hindoe is.

Sinds hij president is, zit hij te pas en te onpas in kerken. Daarnaast komen regelmatig voorgangers bij hem op audiëntie. Al deze christelijke leiders worden binnengehaald door Santokhi’s geestelijk adviseur: evangelist Harold Puulto. Veel Surinamers zijn echter kritisch op hun president en geloven niet in zijn oprechtheid, omdat hij voor zijn presidentschap nauwelijks aandacht aan andere religies schonk. Maar volgens Pultoo heeft Santokhi wel degelijk het goede met hen voor. „Hij wil christenen te vriend houden en ze kunnen komen om te bidden”, zegt hij over de bezoeken die het staatshoofd krijgt. Moslims en andere religieuze groeperingen vinden dat zij worden uitgesloten door Santokhi.

President Chandrikapersad Santokhi –zelf hindoe– bidt met inheemse Surinamers. beeld kabinet van de president van Suriname

Mozes

Christenen komen ook aan hun trekken bij vicepresident Ronnie Brunswijk. Hij gelooft als boslandcreool al zijn hele leven in natuurgodsdiensten en gaf tot voor kort weinig aandacht aan het in zijn ogen aardsgerichte christendom. Maar sinds hij vicepresident is en ernaar streeft om in mei met zijn partij genoeg parlementszetels in de wacht te slepen om president te worden, heeft het christelijk geloof zijn volle aandacht.

Om Surinamers te laten zien dat het hem menens is, heeft hij zich enkele weken geleden vijf dagen lang teruggetrokken op een berg in het regenwoud om door middel van intensief gebed en vasten God om een overwinning bij de aankomende verkiezingen te vragen. Brunswijk beweert daar openbaringen te hebben gehad en gelooft „dat alleen God de overwinning en verlossing kan geven voor Suriname” – daarmee doelend op zijn verkiezingsoverwinning.

Hij vergelijkt zichzelf met „Mozes die op een berg ging om te bidden en ondersteuning kreeg van God”. Brunswijk is ervan overtuigd dat God hem zal helpen naar de verkiezingsoverwinning, omdat Hij iedereen met een oprecht hart hoort. Vooral dat laatste wordt door Surinamers met verbazing aangehoord, gezien Brunswijks besmuikte verleden met een waslijst aan veroordelingen in binnen- en buitenland, zoals voor cocaïnesmokkel in Nederland.

„Politiek en religie gaan absoluut niet hand in hand, leert ons de geschiedenis” Merredith Jabini, trouw bezoeker van de Saronkerk in Paramaribo

„Politiek en religie gaan absoluut niet hand in hand, leert ons de geschiedenis”, zegt Merredith Jabini, een trouw bezoeker van de Saronkerk van de Evangelische Broedergemeente in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo. Ze woonde maanden geleden een kerkdienst bij waar ook Santokhi aanwezig was. „Ik wilde toen weggaan, want het was net een circus. Ik heb dat toen uit respect voor de Heere niet gedaan. Santokhi was omgeven door veiligheidsmensen en wilde met iedereen een praatje maken. Terwijl de meeste mensen gewoon God wilden dienen.”