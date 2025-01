Voor Jean-Marie Le Pen (96) was de Holocaust „een detail”

„Du jamais vu” (nog nooit vertoond). Een golf van ontreddering gaat in 2002 door Frankrijk als blijkt dat niet de socialist Lionel Jospin, maar de extreemrechtse Jean-Marie Le Pen het in de beslissende ronde van de presidentsverkiezingen opneemt tegen zittend president Jacques Chirac. Miljoenen Fransen stemmen massaal op de rechtse Chirac. Met succes.

In totaal probeerde Le Pen vijf keer president te worden. Een beter resultaat dan in 2002 behaalde hij echter nooit. Daarmee bleef het Elysée onbereikbaar voor de geboren volksmenner.

De op 20 juni 1928 geboren aan de Bretonse kust geboren Fransman sloot zich na een rechtenstudie in Parijs als vrijwilliger aan bij het vreemdelingenlegioen, om te vechten in de koloniale oorlogen die de Fransen voerden in Indochina en Algerije.

Na zijn terugkeer in Frankrijk kreeg Le Pen een plaats in de politiek: hij werd gekozen als kandidaat op de lijst van populist Pierre Poujade. In 1972 richtte Le Pen FN op, verbolgen over het groeiende aantal migranten dat uit de voormalige Franse koloniën naar Frankrijk kwam. Volgens Le Pen kon het immigratieprobleem worden opgelost door „het ebolavirus te gebruiken”.

Vadermoord

Het is niet de enige provocerende uitspraak die hij deed. Zo hief het Europees Parlement in 1997 de parlementaire onschendbaarheid van Le Pen –die ook jarenlang Europarlementariër was– op in verband met een controversiële uitspraak die hij in 1996 deed.

„Als je een boek van duizend bladzijden over de Tweede Wereldoorlog neemt, gaan er twee bladzijden over de concentratiekampen en tien tot vijftien regels over de gaskamers. Dat noem je een detail”, aldus Le Pen.

Le Pens dochter Marine nam in 2011 de leiding van de partij over. Zij wilde van FN –dat vanaf 2018 Rassemblement national heet– een „normale” partij maken, naar verluidt tot groot ongenoegen van de overleden oud-politicus. Daar bleef het niet bij: in 2015 werd Le Pen zelfs officieel uit de partij gezet en in 2018 raakte hij ook het erevoorzitterschap kwijt.

In interviews zei Le Pen vaak dat die „vadermoord” hem veel pijn heeft gedaan. Toch gaf hij ook meermaals aan trots te zijn op wat hij heeft bereikt. „Mijn ideeën hebben voortgang geboekt. Mijn strijd is daarom niet zonder waarde geweest.”