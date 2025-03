Op de plek van de Heilig Grafkerk stonden olijfbomen

Dat blijkt uit archeobotanisch onderzoek en pollenanalyses van monsters die opgegraven zijn onder de vloer van de eeuwenoude basiliek, meldde de Israëlische nieuwssite The Times of Israel eerder deze maand.

De Heilig Grafkerk geldt als de plek waar zich Golgotha en het graf van de Heere Jezus bevonden. De vondst lijkt de beschrijving in het Evangelie van Johannes te bevestigen dat de Heere Jezus werd begraven in een tuin in de buurt van Golgotha. De exacte datering van de monsters is overigens nog niet bevestigd met behulp van radiokoolstofdatering.

Prof. Francesca Romana Stasolla leidt de opgravingen, waarbij een interdisciplinair team van archeologen en wetenschappers van de Sapienza Universiteit van Rome betrokken is. De drie denominaties die het beheer over de kerk hebben –de Grieks-Orthodoxe, de Rooms-Katholieke en de Armeens-Orthodoxe Kerk– besloten de uit de negentiende eeuw daterende vloer te renoveren. De Israëlische Oudheidkundige Dienst heeft toestemming voor de opgraving gegeven.

De opgraving bevestigt dat de kerk is gebouwd op een steengroeve uit de tijd van voor het begin van de jaartelling. De steengroeve was in de eerste eeuw in onbruik geraakt. Er werden graven uitgehouwen en er bevond zich een tuin. Pas bij de uitbreiding van Jeruzalem in de jaren 41-43 na Christus kwam het gebied binnen de stadsmuren te liggen. De eerste christenen vereerden een van de graven als het graf waar Jezus was begraven. Keizer Hadrianus plaatste er in het jaar 135 na Christus een Romeinse tempel op. In de vierde eeuw besloot keizer Constantijn er een kerk neer te zetten.

De opgravingen maken deel uit van een renovatie- en archeologisch onderzoeksproject dat in 2022 begon. Naast de sporen van de oude tuin hebben archeologen ook andere vondsten gedaan, waaronder van potscherven uit de ijzertijd en munten uit de tijd van de Romeinse keizer Flavius Julius Valens (364-378 na Christus).