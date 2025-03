Dr. P.C. Hoek verzoekt terugtreding als gemeentepredikant HHK, en andere personalia

Afscheid

Ds. P.C. Hoek

Ds. P.C. Hoek (Hersteld Hervormde Kerk) is voornemens aan het einde van dit jaar terug te treden als gemeentepredikant. Dat besluit heeft hij vorige week zondag meegedeeld aan de hersteld hervormde gemeente te Putten, waaraan hij sinds 2021 voor 50 procent als predikant verbonden is.

Ds. Hoek is voor de overige 50 procent docent aan het Hersteld Hervormd Seminarium. De predikant en hoogleraar nam het besluit vanwege zijn gezondheid. „Het ontbreekt me aan de krachten om de dubbele post te blijven bezetten. Dat spijt mij zeer en het doet pijn”, schrijft ds. Hoek in de Veluwse Kerkbode van vorige week.

Bevestiging

Wijkgebouw De Bron

Anne Grijzenhout is als buurtpastor verbonden aan wijkgebouw De Bron in Rotterdam.

Erik Verhoeff (44) en Anne Grijzenhout (34) zijn vanuit de hervormde wijkgemeente De Samaritaan in Rotterdam als respectievelijk diaconaal werker en buurtpastor verbonden aan wijkgebouw De Bron. Zondag, 23 maart, zijn ze bevestigd als ouderling met een bijzondere opdracht. De predikant van wijkgemeente De Samaritaan, ds. C.M. van Loon, leidde de bevestigingsdienst. De kerntekst kwam uit Johannes 13:1-20.

De Bron, op de grens van Kralingen en Crooswijk, organiseert activiteiten voor jong en oud. Ook voor praktische hulp of voor advies over bijvoorbeeld werk of schulden kunnen wijkbewoners bij De Bron terecht. Op zondag worden er „laagdrempelige kerkdiensten” gehouden, waar wordt gezongen, gebeden en waar de Bijbel opengaat. Verhoeff en Grijzenhout zullen in De Bron samenwerken met kinderwerker Febe Troost.