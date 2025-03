Nachtwacht in parketvorm op station Amsterdam Amstel

Houtkunstenaar Jakko Woudenberg maakte het werk samen met leerlingen van het vmbo. Hij heeft er vier jaar aan gewerkt. De scholieren hebben geholpen met het zagen van de ‘pixels’. Het Nachtwachtparket is zaterdag in de stationshal onthuld door neurowetenschapper Erik Scherder.

De houten Nachtwacht is overigens groter dan het werk zoals het in het Rijksmuseum hangt. Het laat namelijk ook de delen zien die in 1715 aan alle vier zijden van het doek werden afgesneden, om het passend te maken voor een ruimte in het Paleis op de Dam.