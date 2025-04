Leestips: Rust voor uw ziel, Pioniers in China, Boegbeeld

Na zijn bekering werd slavenhandelaar John Newton predikant. Dertien preken van hem zijn gebundeld in ”Rust voor uw ziel”. Het eerste deel van de serie ”Pioniers in China” van Anne Bruins-Bouters is verschenen. In ”Boegbeeld” vertelt Ada Schouten-Verrips over een Curaçaose verstekeling aan boord van een Nederlands schip.