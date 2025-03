Berken gaan bloeien, kans op hooikoorts neemt toe

De afgelopen dagen waaide er al wat berkenpollen vanuit de buurlanden over Nederland. Nu gaan ook de eerste berken in ons land bloeien. In het huidige klimaat komt dat op een gebruikelijk moment, maar vergeleken met halverwege de vorige eeuw is het zo’n twee weken eerder. Weeronline verwacht de piek van het berkenpollenseizoen ergens halverwege april.

In de afgelopen weken was het pollen van de els en van de es de grootste veroorzaker van hooikoortsklachten. De elzen raken nu snel uitgebloeid. Later in april komen eiken en beuken tot bloei. Die veroorzaken volgens Weeronline nauwelijks allergieklachten.