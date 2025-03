Gereformeerde gemeente in Nederland Kootwijkerbroek geïnstitueerd en kerkgebouw De Rotssteen geopend

De kerkdienst begon met het zingen van Psalm 119 vers 65. Bij de derde regel, ”Want d' oop'ning van Uw woorden zal gewis”, opende ds. J. Roos de nieuwe kanselbijbel.

Daarna sprak de predikant van de moedergemeente in Barneveld over Hooglied 2:14: „Mijn duive, zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene ener steile plaats, toon Mij uw gedaante, doe Mij uw stem horen; want uw stem is zoet, en uw gedaante is liefelijk.”

Het thema van de preek was: ”Christus de Rotssteen spreekt tot Zijn volk als duiven” en de drie aandachtspunten: Zijn versterkende woorden, Zijn aanmoedigende of uitlokkende woorden en Zijn vertroostende woorden.

Na de preek waren er toespraken van architect Marco Born, voorzitter van de bouwcommissie Chris van Hierden, ds. D.E. van de Kieft namens kerkverband en classis Oost en ouderling G. Romijn van de nieuwgevormde kerkenraad.

De ggiN in Kootwijkerbroek is ontstaan uit de ggiN te Barneveld. Ongeveer 870 leden en doopleden komen in het vervolg samen in het kerkgebouw aan de Walhuisweg.