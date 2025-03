Een Rotssteen in Kootwijkerbroek: nieuwe kerk ggiN wordt eind maart in gebruik genomen

Links van de zijingang is een gedenksteen ingemetseld, met daarop de tekst: ”Tot Welken komende als tot een levende Steen (1 Petrus 2:4a), De levende Rotssteen, sept. 2024, ds. J. Roos”. De Rotssteen is het kerkgebouw van de nieuwe gereformeerde gemeente in Nederland (ggiN) te Kootwijkerbroek.

Ouderling G. Romijn: „Deze gemeente is voortgekomen uit de ggiN te Barneveld. Daar heet de kerk De Hoeksteen. Vandaar dat de kerk hier De Rotssteen genoemd is. Het is voor ons als kerkenraad het uitzien dat op deze plaats het Woord gezegend mag worden, tot zaligheid van verloren zondaren en tot eer van God.”

De dienst waarin de gemeente wordt geïnstitueerd en de kerk in gebruik genomen wordt, vindt plaats op donderdag 27 maart. Op zaterdag 29 maart is er van 10.00 tot 16.00 uur open huis. Alle belangstellenden zijn daarvoor uitgenodigd.

Dankbaarheid

Diaken G. van Welie is lid van de bouwcommissie. Terwijl hij vanaf de parkeerplaats het nieuwe gebouw beziet, zegt hij: „We zijn blij dat het nu klaar is. Het zou goed zijn als de ware dankbaarheid bij ons gevonden werd. Het is wel bijzonder dat wij in deze tijd van ontkerkelijking een nieuwe kerk mochten bouwen.”

De Rotssteen moest een echte kerk worden, zegt Van Welie. „Het is een klassiek ogend gebouw, echt een kerk om te zien. Het eerste ontwerp was getekend met een hogere toren, maar die was niet toegestaan, vanwege de molen die vlakbij staat. De toren is nu zeventien meter hoog. Het is goed zoals het nu is.”

T. Roelofsen heeft als coördinator tijdens de bouwtijd de vrijwilligers aangestuurd. Dat waren er in totaal zo’n 450, onder wie jongeren en ouderen en vele vrouwen. „Ik ben hier, denk ik, wel bijna elke dag geweest. Al die vrijwilligers vormden met elkaar één grote familie. Er was veel saamhorigheid.”

De orgelgalerij boven de preekstoel is nog leeg. Daar komt een orgel te staan van de firma Van Dam. Het tweeklaviersinstrument uit 1905 (23 stemmen) is afkomstig uit de gereformeerde Zilverstraatkerk te Franeker. Het wordt binnenkort geplaatst door orgelmakerij Ide Boogaard.

„De muren van De Rotssteen zijn best hoog, maar kerkmuren zijn voor ons niet hoog” G. Romijn, ouderling ggiN Kootwijkerbroek

Streekgemeente

H. van de Kieft is diaken van de nieuwe gemeente: „Onze leden komen uit de wijde regio, uit dorpen zoals Otterlo, Wekerom, Harskamp, Voorthuizen en Stroe. De meesten kennen elkaar al wel. We leven in een tijd vol individualisme, maar we hebben elkaar juist zo nodig.”

Ouderling Romijn: „Voor de openingsdienst hebben we alle plaatselijke predikanten en die uit een nabij gelegen gemeente uitgenodigd. De muren van De Rotssteen zijn best hoog, maar kerkmuren zijn voor ons niet hoog. We zien ernaar uit dat bij elkaar gebracht mag worden wat in waarheid bij elkaar hoort, en dat we als gemeente bewaard mogen blijven bij de zuivere leer die naar de godzaligheid is.”