15-jarige die explosie wilde veroorzaken in Rotterdam aangehouden

Toen de 15-jarige bezig was met voorbereidingen, werd hij tegengehouden door de 39-jarige man. Deze omstander schakelde de politie in, die de jongen aanhield. Toen de politie constateerde dat de melder in het bezit was van een vuurwapen, arresteerde ze hem ook.

In de nacht van woensdag op donderdag was er ook een explosie bij een ander pand aan de Beijerlandselaan. De politie onderzoekt of de incidenten met elkaar te maken hebben.