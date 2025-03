Coalitie van bereidwillige landen wil haast maken met troepen in Oekraïne

Over het stationeren van militairen in Oekraïne maakten de 27 westerse leiders nog geen keiharde afspraken. Coalitieaanvoerders Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk willen in vredestijd troepen stationeren op strategische locaties in Oekraïne om te voorkomen dat Rusland opnieuw aanvalt. Maar het is onduidelijk welke landen willen bijdragen aan zo’n missie. Italië en Polen hebben dat uitgesloten.

Macron, de organisator van de top van donderdag, voorspelt dat de komende drie tot vier weken duidelijk wordt hoe zo’n ”geruststellingsmacht” eruit gaat zien. Franse en Britse militairen zullen in overleg met Oekraïne bepalen waar Europese militairen gestationeerd moeten worden en hoeveel man er nodig is.

Deskundigen wijzen erop dat er tot 250.000 manschappen in Oekraïne nodig zijn om Rusland te kunnen afschrikken en dat de troepen niet zonder Amerikaanse rugdekking kunnen. Maar mochten de VS geen achtervang willen leveren, dan maar zonder de Amerikanen, zei Macron donderdag. Rusland heeft overigens duidelijk gemaakt dat het onder geen beding akkoord gaat met de aanwezigheid van NAVO-troepen in Oekraïne.

Westerse landen schuiven Frankrijk en het VK naar voren als onderhandelaars over de toekomst van Oekraïne

Veroveren

Frankrijk en het VK moeten ook namens Europa als onderhandelaars optreden bij gesprekken over vrede in Oekraïne, benadrukten de aanwezigen op de top donderdag. Na het aantreden van president Donald Trump startten de Verenigde Staten onderhandelingen met Rusland. Europese landen doen sindsdien verwoede, maar vruchteloze pogingen om ook een plek aan de onderhandelingstafel te veroveren.

Een delegatie van Franse en Britse diplomaten gaat „de komende dagen” al naar Kyiv om te praten over Europese hulp die bedoeld is om het Oekraïense leger zo sterk mogelijk te maken. De Britse en de Franse minister van Buitenlandse Zaken komen ook binnen drie weken met een voorstel over hoe Europa ervoor wil zorgen dat Rusland en Oekraïne zich aan een staakt-het-vuren gaan houden.

De top van de coalitie van bereidwillige landen donderdag in het Elyséepaleis in Parijs. beeld AFP, Ludovic Marin

Vertragingsstrategie

Hoewel op de top geen baanbrekende besluiten zijn genomen, zijn er donderdag wel degelijk stappen gezet. De leiders hebben afgesproken Kyiv te blijven steunen met militaire en financiële middelen. Ook waarschuwen ze de VS dat Moskou een vertragingsstrategie toepast om onder een bestand uit te komen.

Om het Kremlin te dwingen concrete stappen richting vrede te zetten, wil de coalitie van bereidwillige landen sancties tegen Rusland in stand houden. Moskou noemt sanctieverlichting als voorwaarde voor een gedeeltelijk staakt-het-vuren op de Zwarte Zee. Maar de strafmaatregelen blijven zolang er geen duurzame vrede is, benadrukten de aanwezigen op de top.

Op 11 april staat een volgende bijeenkomst van de coalitie van bereidwillige landen gepland. Dan komt de Defensiecontactgroep voor Oekraïne (UCDG) –Ramsteinoverleg– in Brussel bijeen. Het periodieke overleg van defensieministers over militaire hulp aan Oekraïne werd voorheen voorgezeten door de VS, maar sinds het aantreden van Trump wordt het overlegplatform afwisselend door Duitsland en het VK geleid.