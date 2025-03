Schoof verwacht binnen paar weken plan ‘garantiemacht’ Oekraïne

Frankrijk hoopte donderdag bij nieuw overleg van de coalitie van bereidwillige landen al plannen te kunnen afronden, maar dat is volgens Schoof nog niet gelukt. De militaire planners die aan het plan werken zijn „wel echt heel ver”, zei Schoof na afloop van de top in Parijs. Al moet een bestand wel dichter- en dichterbij blijven komen, zodat de druk op de ketel blijft, tekent hij aan.

De ‘geruststellingsmacht’ of ‘garantiemacht’ waarvan de bereidwilligen nu spreken, zou na een bestand niet langs het front maar in bijvoorbeeld grote steden worden gelegerd. Dat kan genoeg zijn voor Oekraïne als de bondgenoten het Oekraïense leger zo optuigen dat het Rusland van zich af kan houden, meent Schoof.

„De basis is een sterk Oekraïens leger”, hebben de dertig aanwezige bondgenoten van Oekraïne volgens Schoof op de top uitgesproken. „En vandaaruit redeneren we verder, over: wat is er nog nodig aan veiligheidsgaranties voor Oekraïne.”

Daar horen volgens de coalitie in ieder geval wel enige buitenlandse grondtroepen bij, zei Schoof. Ook al is Rusland daar mordicus tegen. „Wij denken dat dat wel nodig is”, houdt de minister-president staande. Daar moeten het Westen en Rusland dan maar over onderhandelen.

Meerdere Europese landen stellen Amerikaanse achtervang als voorwaarde voor het sturen van troepen naar Oekraïne, maar dat mag de voorbereidingen volgens Schoof niet ophouden. Europa „moet zorgen dat we iets kunnen neerzetten. En daarmee krijgen we vanzelf de juiste relaties” met de VS om dat ook te kunnen waarmaken.

De neerbuigende woorden van de Amerikaanse Oekraïnegezant Steve Witkoff over de Europese initiatieven kan Schoof niet plaatsen. Witkoff deed de plannen af als niet meer dan uiterlijk vertoon van de Europeanen. „Gelukkig hebben we ook andere contacten met de Amerikanen”, zei Schoof.

Ook blauwhelmen zouden volgens Schoof een bestand kunnen helpen bewaken. Of de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), oppert hij. Ook al trok Rusland zich weinig aan van een eerdere OVSE-missie in Oost-Oekraïne.