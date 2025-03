Porsche en Mercedes het hardst geraakt door importheffingen VS

Een Porsche 911 GT3. beeld Porsche

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde woensdagavond heffingen van 25 procent aan op auto’s van buiten de VS. De extra 25 procent invoerheffingen, die vanaf 3 april worden geïnd, kan ongeveer een kwart van de verwachte winst van Porsche en Mercedes in 2026 wegvagen, heeft de onderzoekstak van persbureau Bloomberg becijferd. Om dit negatieve effect te compenseren, zullen fabrikanten mogelijk de prijzen moeten verhogen of meer productie naar de Verenigde Staten moeten verplaatsen.

De Amerikaanse markt is cruciaal en lucratief voor de Duitse auto-industrie. De invoerheffingen zijn een extra domper voor de Duitsers, omdat zij meer auto’s naar de VS exporteren dan enig ander land. Het gaat bijvoorbeeld om dure modellen zoals de Porsche 911 en de Mercedes S-Klasse, met hoge winstmarges.

De Europese Unie is zich nog aan het beraden op een reactie op de importheffingen van de Verenigde Staten op auto’s, liet een hoge EU-diplomaat donderdag weten.

„De Europese Unie beraadt zich nog op een reactie op de importheffingen van de Verenigde Staten op auto’s” EU-diplomaat

De EU heeft nog zeker „een paar dagen nodig” om te bepalen wat te doen, zei de woordvoerder. De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen liet woensdagavond al wel weten de importheffingen van de VS „ten zeerste te betreuren”.

De Europese Commissie, leden van het Europees Parlement en de Europese bedrijfslobbygroep BusinessEurope benadrukken allemaal dat de importtarieven pijn zullen doen bij autoklanten en -bedrijven aan „beide kanten van de Atlantische Oceaan”.