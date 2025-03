Dagblad van het Noorden: Leegloop bij Jeugdbescherming Noord

Dat staat in een onderzoeksrapport dat de vinger legt op de ernstige problemen bij JB Noord en Veilig Thuis Groningen (VTG). De organisaties verkeren al geruime tijd in zwaar weer. Het rapport is gedeeld met Drentse en Groningse gemeenteraden.

Onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF) werd door JB Noord en de gemeentes in Drenthe en Groningen gevraagd te onderzoeken hoe de organisatie er bovenop kan komen. AEF concludeert onder andere dat er al jaren sprake is van ‘stevige financiële en organisatorische problemen’. Eerdere verbetertrajecten leidden niet tot blijvende verbeteringen.