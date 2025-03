Nieuwsuur: Nog zeker twee mensen in ziekenhuis na slikken nep-oxycodon

Bij nog eens twee andere patiënten die met een vergiftiging in het ziekenhuis terechtkwamen, wordt nog onderzocht of het ook om een blootstelling aan nitazenen gaat, meldt het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum aan Nieuwsuur.

Vorige week werd bekend dat er een patiënt was overleden aan een vergiftiging via een met nitazeen vervuilde oxycodonpil. Het Trimbos-instituut en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwden vervolgens voor levensgevaarlijke namaak-oxycodonpillen. In die pijnstillers bleek geen oxycodon te zitten, maar de potentieel dodelijke synthetische stof sotonitazepyne, een nitazeen.