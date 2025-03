Uit onderzoek van De Limburger blijkt dat bij de vakgroep pathologie sprake is van grensoverschrijdend gedrag, machtsmisbruik, manipulatie, intimidatie, stelselmatig pesten en het willekeurig dwarsbomen van carrières.

Met name de artsen in opleiding tot specialist (aios) zijn het slachtoffer van een angstcultuur en een toxische werksfeer. Het hoofd van de afdeling pathologie speelt daarbij, volgens hen, een sleutelrol. Hij zou zich autoritair en narcistisch gedragen. Uit vertrouwelijke, interne documenten in bezit van De Limburger blijkt dat de aiossen vorig jaar mei al unaniem aan de bel hebben getrokken.

De raad van bestuur van het Maastricht UMC+ heeft inmiddels ingegrepen. Het afdelingshoofd en diens rechterhand zitten sinds januari met ‘verplicht verlof’ thuis.