Partijen Sint-Michielsgestel willen stoppen met vestiging azc

Zo gooiden ze eieren naar het gemeentehuis. Een persoon werd aangehouden. Ook werden autobanden in brand gestoken bij de beoogde locatie van de opvang in de plaats Berlicum, dat onder Sint-Michielsgestel valt.

De gemeenteraad praatte donderdagavond over de komst van het azc. Meerdere raadsleden spraken zich uit tegen de vernielingen, maar het debat ging vooral over de politieke onrust die tussen de coalitiepartijen over het azc was ontstaan.

Een motie is een oproep aan het college. Wethouder en plaatsvervangend burgemeester van Sint-Michielsgestel Peter Raaijmakers wilde in de raad niet reageren op de motie.