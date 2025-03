Struycken wil hele sector laten bijdragen aan sociale advocatuur

Sociale advocaten helpen mensen die zelf geen rechtsbijstand kunnen betalen. Deze advocaten worden betaald door de overheid. Het aantal advocaten in deze sector daalt, volgens Struycken doordat veel van hen met pensioen gaan en er niet genoeg bijkomen. Dat komt onder meer doordat de salarissen in de sociale advocatuur lager zijn dan bij andere advocatenkantoren.

De tweede commissie Van der Meer had Struycken aanbevolen om te investeren in de sociale advocatuur en te zorgen voor een betere beloning. De staatssecretaris schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dit voorlopig nog niet te doen. Hij zegt eerst nader onderzoek te willen doen en te willen kijken of er geld is voor de investeringen.