Ombudsman: geen rectificatie rapport onderzoek Almeerse moskeeën

De Ombudsman Metropool Amsterdam publiceerde in februari een zeer kritisch rapport over het heimelijk monitoren van de moslimgemeenschap in Almere. Dat onderzoek werd uitgevoerd door het onderzoeks- en adviesbureau NTA. Het bedrijf eiste een rectificatie omdat een onderdeel van het rapport niet zou kloppen.

Volgens NTA zou voor de moskeeën duidelijk geweest zijn dat een bepaalde onderzoeker van het bedrijf afkomstig was. Maar volgens Ramlal was dit voor de moskeebestuurders niet helder, zo lichtte hij toe in de Almeerse raad.