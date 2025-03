Meerdere locaties rond Dam nog afgezet na steekpartij

Binnenland

Verschillende plekken in het centrum van Amsterdam zijn donderdagavond afgezet met politielinten na het steekincident dat in de buurt van de Dam heeft plaatsgevonden. Het gaat mogelijk om de plekken waar de aangehouden verdachte heeft toegeslagen. De politie wil dat niet bevestigen en geeft geen verdere details over wat er op welke locatie gebeurd is.