Twee mensen zijn ernstig gewond en worden behandeld in het ziekenhuis. De verdachte is ook gewond geraakt aan zijn been. Of de gewonden in levensgevaar zijn, zegt een politiewoordvoerder niet.

Over de identiteit van de verdachte kan de politie nog niets zeggen. Daar wordt nog „volop” onderzoek naar gedaan. Mensen die beelden hebben van de steekpartij worden gevraagd deze te delen met de politie. Ook over de aanleiding of het motief is geen informatie bekend.

Bij de aanhouding van de verdachte was een burger betrokken. Deze persoon is voor zover de woordvoerder weet niet gewond geraakt. Op beelden van een omstander, in handen van AT5, is te zien hoe de burger eerst een tijd in zijn eentje de verdachte in bedwang houdt voordat een motoragent hem te hulp schiet.