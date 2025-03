De Nieuwendijk is afgesloten voor publiek. In een zijstraat van die winkelstraat, de Sint Nicolaasstraat, was eerder op de middag het steekincident. Aan de rand van de Dam bij de afzetting staan mensen de straat in te kijken.

Drie jonge mannen die bij de afzetting staan, stonden nabij het steekincident toen het gebeurde. „We zagen allemaal beveiligers wegrennen rond de Primark”, zegt een van hen. „We liepen net door de straat toen het werd afgezet. We zagen daarna nog drie ambulances wegrijden, met sirenes.”

De politie heeft een verdachte aangehouden.