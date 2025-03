Waarom reacties op aangepaste Statenvertaling zo divers zijn

Donderdag valt het aangepaste Markusevangelie op de mat van de donateurs van de GBS. Van den Brink: „De GBS heeft woorden in de huidige Statenvertaling veranderd die volgens haar niet verstaan of verkeerd begrepen worden. Verder dan het hertalen van die woorden gaat de GBS niet.”

In totaal zijn er ruim honderd aanpassingen gedaan in de tekst van het Markusevangelie. „Dat betreft 52 unieke woorden en ongeveer één aanpassing per acht verzen in Markus”, aldus Van den Brink.

Het vertalen van de Bijbel ligt in de GBS-achterban erg gevoelig. Volgens Van den Brink heeft dit met twee dingen te maken. „Het gaat over de Bijbel en dat betekent dat het het hart van mensen raakt. Het Woord is van God en in onze gereformeerde gezindte is dat de belangrijkste autoriteit. Ten tweede moet de vertaling dicht bij de grondtaal blijven, maar ook begrijpelijk zijn. Dat dilemma is echter niet zwart-wit. Wanneer is iets begrijpelijk?”