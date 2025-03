Achterban GBS reageert op aangepaste editie Markus: van „vrees voor hellend vlak” tot „dit lost niets op”

Verschillende vertegenwoordigers van kerken en onderwijsinstanties wilden hun mening liever niet geven over de aanpassingen in het Markusevangelie in de Statenvertaling. Het ligt te gevoelig, zeiden ze, of: Ik wil geen polarisatie. Toch bleken zeven personen uit de breedte van de achterban van de GBS bereid te reageren. Hun meningen variëren van „Zet niet zulke stappen in deze tijd van geestelijk verval” tot „Hiermee is het probleem niet verholpen”.